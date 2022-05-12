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Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'i belli oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en iyi 5'i belirlendi. Anadolu Efes'in ABD asıllı Türk basketbolcusu Shane Larkin, en iyi 5 oyuncu içinde yer aldı.

Fatih Erel   | 12.05.2022
THY Avrupa Ligi'nde sezonun en iyi 5'i belli oldu

İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, Mike James (Monaco), Shane Larkin (Anadolu Efes), Nikola Mirotic, (Barcelona), Walter Tavares (Real Madrid) ve Sasha Vezenkov (Olympiacos) en iyi 5'e seçilen isimler oldu.

Sonuçlar; medya, taraftarlar ve THY Avrupa Ligi takım kaptanları ile başantrenörleri tarafından verilen oylarla belirlendi.

THY Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonunun en iyi 5 oyuncusu şu şekilde:

Mike James (Monaco)

Monaco'nun ABD'li oyuncusu Mike James, ligde hem sayı (16.4) hem de asist (5.8) üçüncüsü, top çalmada ise (1.2) 10. oldu.

James ve Shane Larkin, her üç kategoride de ilk 10'da yer alan tek oyunculardı. ABD'li oyuncu, ortalama performans endeksi derecelendirmesinde (18.1) beşinci sırayı aldı.

Shane Larkin (Anadolu Efes)

Anadolu Efes'in ABD asıllı Türk basketbolcusu Shane Larkin, takımını üst üste üçüncü kez Final Four'a taşıyarak ligin en iyi ikinci ortalama puanını (18.9) yakaladı.

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, "Larkin, Anadolu Efes için her yerdeydi ve asistte dördüncü, genel klasmanda dördüncü, sayıda altıncı (14,6) ve top çalmada yedinci oldu (1,3). Her üç kategoride de ilk 10'da yer alan iki oyuncudan biriydi." ifadeleri kullanıldı.

Nikola Mirotic (Barcelona)

Barcelona forveti Nikola Mirotic, kariyerinde dördüncü kez ilk 5'e seçildi. Mirotic, maç başına 16.6 sayı üretti.

Karadağ doğumlu İspanyol Mirotic, Barca'nın normal sezonu 21-7'lik galibiyet performansı ile zirvede bitirmesine yardımcı olarak ortalama performans endeksi (19.4) sıralamasında da liderliğe elde etti.

Walter Tavares (Real Madrid)

Walter Tavares, Real Madrid ile üçüncü Final Four'una gidiyor.

Yeşil Burun Adaları'ndan oyuncu, Avrupa Ligi'nde maç başına 18.5'lik kariyer en iyi ortalama performans endeksi ile üçüncü sırada yer aldı.

Sasha Vezenkov (Olympiacos)

Sasha Vezenkov, Olympiakos'un beş yıl sonra Final Four'a geri dönmesine yardımcı oldu.

Bulgaristanlı Vezenkov, hem sayı (13.7) hem de ribaunt (5.8) oralamalarında takımında liderliğini korudu ve genel sıralamada dokuzuncu sırada kendisine yer buldu.


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