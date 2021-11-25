THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu yendi

Istanbul
Karşılaşmaya iyi başlayan ve etkili savunmasıyla rakibini hücumlardan boş çeviren Fenerbahçe Beko, De Colo ve Shayok'un elinden bulduğu sayılarla ilk 5 dakikayı 15-6 önde geçti. Bu bölümden sonra toparlanan Anadolu Efes, Henry'nin üçlüğü dışında isabet bulmakta zorlanan sarı-lacivertli ekip karşısında farkı eritti ve ilk periyodu 20-18 üstün tamamladı.
İkinci periyoda Larkin'in basketleriyle başlayan ve farkı 5 sayıya çıkaran (20-25) Anadolu Efes'e yanıt üst üste iki üçlük atan Polonara'dan geldi: 26-25. Simon ve Micic'in basketleriyle 36-33 geriye düşen sarı-lacivertli takım, ilk yarının bitimine iki dakika kala aldığı moladan güçlü döndü. Vesely, Biberovic ve Booker ile 8 sayılık seri yakalayan sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 41-36 önde gitti.
Taraftarının desteğini arkasına alarak ikinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe Beko, Vesely ve Shayok'un basketleriyle farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 46-36. 25'inci dakikasında skora 51-51'lik denge gelen mücadelede Guduric ile 7 sayılık seri yakalayan ve farkı yeniden açan sarı-lacivertliler, bu çeyreği de 67-56 üstünlükle kapadı.
Son çeyrekte Anadolu Efes, Micic ve Larkin'in üst üste üç üçlüğüyle farkı üç sayıya (74-71) indirdi. Son dakikalarında büyük çekişmenin yaşandığı maçın bitimine 40 saniye kala Larkin'in basketiyle 85-84 öne geçen lacivert-beyazlı ekip, Micic'in serbest atışlarıyla galibiyet için önemli bir avantaj yakaladı: 84-87. Kalan bölümde Fenerbahçe Beko'nun çabaları yeterli olmadı ve Anadolu Efes salondan 89-84 galip ayrıldı.
Bu sonuçla Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde altıncı galibiyetini elde ederken, Fenerbahçe Beko üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.