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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 'hükmen mağlubiyet' kuralı değişti

THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı hükmen mağlubiyet kuralı değiştirilerek, maçların 3 kez ertelenebilmesine imkan sağlandı.

Abdulkadir Karakaya   | 19.10.2020
THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 'hükmen mağlubiyet' kuralı değişti

İstanbul

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamada, maç kadrosuna en az 8 oyuncu bildiremeyen takımların 20-0 hükmen mağlup sayılmasına yönelik kuralda düzenlemeye gidildiği belirtildi.

Buna göre, her iki turnuvada da Kovid-19 nedeniyle yeterli oyuncusu bulunmayan takımların maçları en fazla 3 kez ertelenebilecek.

Maçların ertelenebileceği ileri bir tarih bulunamaması veya maksimum erteleme sayısın ulaşılması durumunda hükmen mağlubiyet kararı verilecek.

THY Avrupa Ligi'nde koronavirüs nedeniyle hükmen mağlup olan ASVEL'in Panathinaikos ve Kızılyıldız mts maçları ile Zenit'in TD Systems Baskonia ve Valencia karşılaşmaları ileri bir tarihte oynanacak.

ULEB Avrupa Kupası'nda da iptal edilen Cedevita Olimpija-Frutti Extra Bursaspor, Umana Reyer-JL Bourg ve JL Bourg-UNICS Kazan müsabakaları başka bir tarihte yapılacak.

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