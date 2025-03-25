Dolar
37.98
Euro
41.11
Altın
3,027.12
ETH/USDT
2,073.50
BTC/USDT
87,955.00
BIST 100
9,775.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ümraniye’den yayındayız.
logo
Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi tarihinin en iyi 25 oyuncusu açıklandı

Basketbol THY Avrupa Ligi tarihinin en iyi 25 oyuncusu belirlendi.

Fatih Erel  | 25.03.2025 - Güncelleme : 25.03.2025
THY Avrupa Ligi tarihinin en iyi 25 oyuncusu açıklandı

İstanbul

Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre, Rudy Fernandez, Saras Jasikevicius, Shane Larkin, Manu Ginobili ve Kostas Sloukas da THY Avrupa Ligi tarihinin en iyi 25 oyuncusu arasında gösterildi.

Organizasyon tarihinde daha önce Luka Doncic, Milos Teodosic, Dejan Bodiroga, Georgios Printezis, Walter Tavares, Dimitris Diamantidis, Mike James, Vasilije Micic, Anthony Parker, Sergio Rodriguez, Nando De Colo, Sergio Llull, Ramunas Siskauskas, Vassilis Spanoulis, Nikola Vujcic, Mike Batiste, Bogdan Bogdanovic, Kyle Hines, Juan Carlos Navarro ve Theo Papaloukas en iyi 25 oyuncu listesine girmişti.

Avrupa Ligi'nde tüm zamanların en iyi 25 oyuncusunun seçimi sürecinde ligde şampiyonluk yaşayan başantrenörler ile ligin en iyi oyuncularının yüzde 40'ar, medya ile taraftarların ise yüzde 10'ar paya sahip olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin, BAE ve Mısır meclis başkanlarıyla telefonda görüştü
İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin eylemlerde 1418 şüpheli gözaltına alındı
Ankara'da bazı otobüs ve metro durakları kapatıldı
Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Muş'ta martta da metrelerce karın bulunduğu yolda çalışmalar sürüyor

Benzer haberler

THY Avrupa Ligi tarihinin en iyi 25 oyuncusu açıklandı

THY Avrupa Ligi tarihinin en iyi 25 oyuncusu açıklandı

NBA'de Indiana Pacers, üst üste 5. galibiyetine ulaştı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Baskonia'yı konuk edecek
Alperen Şengün'ün "triple-double"ı galibiyete yetmedi

Alperen Şengün'ün "triple-double"ı galibiyete yetmedi
THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası başlıyor

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası başlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet