Dolar
27.00
Euro
29.67
Altın
1,936.55
ETH/USDT
1,835.40
BTC/USDT
29,069.00
BIST 100
7,461.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde “14. Büyükelçiler Konferansı”nın açılış töreninde konuşuyor Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve yanındaki fabrikaya sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, geri dönüşüm tesisinde çıkan ve yanındaki fabrikaya sıçrayan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor
logo
Spor, Basketbol

TBF Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörlüğü'ne Nilay Yiğit Kartaltepe getirildi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörlüğü’ne eski milli oyuncu Nilay Yiğit Kartaltepe getirildi.

Emrah Oktay  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
TBF Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörlüğü'ne Nilay Yiğit Kartaltepe getirildi

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, "TBF'de Nilay Yiğit Kartaltepe, Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörü olarak görev yapacak. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak Nilay Yiğit Kartaltepe'ye yeni görevinde başarılar dileriz." denildi.

Basketbol kariyerine İstanbul Üniversitesi Spor Birliği Kulübünde başlayan Nilay Yiğit Kartaltepe, 1989-2001 yıllarını İstanbul Üniversitesi'nde tamamladı. Kartaltepe, kariyeri boyunca Erdemirspor (2001-2004), Fenerbahçe (2004-2007), Beşiktaş (2007-2008, 2009-2010), Kayseri Panküp (2008-2009), Galatasaray (2010-2011), BOTAŞ (2011-2012), İstanbul Üniversitesi BGD (2012-2014), Adana ASKİ (2014-2016), Mersin Büyükşehir Belediyesi (2016-2017), Kayseri AGÜ (2017-2018) ve OGM Ormanspor (2018-2022) takımlarının kadrolarında yer aldı.

Nilay Yiğit Kartaltepe, kariyeri boyunca 3 lig, 5 Türkiye Kupası ve 2 de Cumhurbaşkanlığı Kupası sevinci yaşadı ve 197 kez de A Milli Takım forması giydi. Kartaltepe, 2005 yılında Akdeniz Oyunları şampiyonluğu, 2011 yılında Avrupa Şampiyonası ikinciliği ve 2012 yılında da Londra Olimpiyat Oyunları beşinciliğine ulaşan ay-yıldızlı takımların kadrolarında bulundu.

Kartaltepe, 1 Ağustos 2022 tarihinden bu yana Kadın Milli Takımlar Direktörü olarak görev yapıyordu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan, Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek
Bursa'da tıra çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
İstanbul semalarında görülen parlak ışık kameraya yansıdı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

TBF Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörlüğü'ne Nilay Yiğit Kartaltepe getirildi

TBF Kadın Milli Takımlar ve Kadın Ligleri Direktörlüğü'ne Nilay Yiğit Kartaltepe getirildi

Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can: Temel ilkelerim iletişim, güven ve hazırlık

Karşıyaka Spor Kulübü, Türk basketboluna oyuncu yetiştirmeyi sürdürüyor

Eski milli basketbolcu Gülşah Akkaya, altyapıların önemine dikkat çekti

Eski milli basketbolcu Gülşah Akkaya, altyapıların önemine dikkat çekti
Türk basketbolunda altyapı çalışmaları

Türk basketbolunda altyapı çalışmaları
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet