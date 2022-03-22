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Spor, Basketbol

Rus kulüpleri Avrupa basketbolundan resmen ihraç edildi

Rus basketbol kulüplerinin, bu sezonki THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'ndan ihraç edildiği duyuruldu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 22.03.2022
Rus kulüpleri Avrupa basketbolundan resmen ihraç edildi

Ankara

THY Avrupa Ligi'nden yapılan açıklamaya göre Avrupa Ligi Ticari Varlıkları (ECA) İcra Kurulu tarafından düzenlenen toplantı sonrasında, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'na katılımı geçen ay askıya alınan Rus basketbol kulüpleri hakkında nihai karar verildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırılarında barış adına kayda değer bir gelişme yaşanmaması nedeniyle THY Avrupa Ligi'nde CSKA Moskova, UNICS Kazan ve Zenit ile ULEB Avrupa Kupası'nda Lokomotiv Kuban, bu sezonki turnuvalardan ihraç edildi.

Askıya alınma kararının çıktığı 28 Şubat tarihinden itibaren, söz konusu kulüplerin maçları, lig sıralamasındaki puanlama sisteminden çıkarıldı.

Yeni lig sıralamasına göre, THY Avrupa Ligi'nde Türk takımlarından Anadolu Efes, 5'inci, Fenerbahçe Beko ise 11'inci sırada yer alıyor. ULEB Avrupa Kupası'nda ise A Grubu'nda Türk Telekom 6'ncı, B Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor 8'inci sırada bulunuyor.


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