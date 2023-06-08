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Spor, Basketbol

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde öne geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin üçüncü maçında Türk Telekom'u 84-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka seride 2-1 öne geçti.

Ali Korkmaz  | 08.06.2023 - Güncelleme : 08.06.2023
Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde öne geçti Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş - AA

İzmir

Karşılaşmanın başında Grant ve Erkan'la sayılar bulan Türk Telekom ilk 4 dakikayı 7-2 öne geçtiği periyotta son 4 dakikaya da 9-8 üstün girdi. Türk Telekom periyodu da 18-15 önde tamamladı.

İkinci periyoda Taylor ve Grant'ın sayılarıyla 9-0'lık seriyle başlayan Türk Telekom 12. dakikada aradaki farkı 12 sayıya çıkardı: 27-15. McCollum ve Delgado ile aradaki farkı indiren Pınar Karşıyaka, 19. dakikada Thomas Akyazılı'nın 3 sayılık basketiyle 34-33 öne geçti. Yeşil-kırmızılı ekip soyunma odasına 36-35 üstün gitti.

Üçüncü periyoda 5-0'lık seriyle başlayan ve 40-36 üstünlük kuran Türk Telekom, 25. dakikayı 45-41 önde geçti. Bouteille ve Grant'la aradaki farkı 9 sayıya (50-41) yükselten Türk Telekom, periyodu 56-52 galip tamamladı.

Son periyotta 34. dakikada Vitto Brown'un 3 sayılık basketiyle Pınar Karşıyaka 64-64 eşitliği sağladı. Son 3 dakikasına 70-70 beraberlikle girilen müsabakada Pınar Karşıyaka bitime 2 dakika 27 saniye kala Kenan Sipahi'nin 3 sayılık basketiyle 73-70 öne geçti. Delgado ve Vitto Brown'la farkı 8 sayıya çıkaran (78-70) Pınar Karşıyaka önünde Türk Telekom bitime 27 saniye kala farkı 2 sayıya indirdi: 78-76. Çok çekişmeli geçen son bölümde üstünlüğünü koruyan Pınar Karşıyaka müsabakadan 84-81 galip ayrıldı.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin dördüncü karşılaşması 10 Haziran Cumartesi günü İzmir'de oynanacak.

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