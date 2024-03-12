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Spor, Basketbol

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın Tenerife'ye konuk olacak

Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu 5. hafta mücadelesinde yarın deplasmanda İspanyol ekibi Lenovo Tenerife ile karşılaşacak.

Ali Korkmaz  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın Tenerife'ye konuk olacak

İzmir

Tenerife Adası'ndaki Santiago Martin Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Grupta 1 galibiyete sahip yeşil-kırmızılı ekip, averajla 3. sırada bulunurken, 3 galibiyetli Lenovo Tenerife ise averajla 2. durumda yer alıyor.

Avrupa kupalarında deplasmanda 12 maçtır kazanamayan Pınar Karşıyaka'nın yarınki maçı kaybetmesi halinde gruptan çıkma şansı kalmayacak.

Grubun diğer maçında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav, Yunanistan'dan Peristeri ile Macaristan'da karşılaşacak.

Avrupa'da 269. karşılaşma

Avrupa kupalarında 269. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 141 galibiyet, 125 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 21 bin 363 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 840 sayı gördü.

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