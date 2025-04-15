Panathinaikos, milli basketbolcu Cedi Osman'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı
Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR, milli basketbolcu Cedi Osman'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.
İstanbul
Kulüpten yapılan açıklamada, "Cedi Osman, 2027'ye kadar Panathinaikos AKTOR'da kalacak. Panathinaikos AKTOR, Cedi Osman'ın sözleşmesinin 2027 yazına kadar uzatıldığını duyurmaktan mutluluk duyar." ifadeleri kullanıldı.
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Sezon başında Panathinaikos'a transfer olan milli basketbolcu, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 32 maçta 7,9 sayı ve 2,4 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.
Cedi Osman, Yunanistan liginde ise maç başına 12,8 sayı, 3,8 ribauntla mücadele etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.