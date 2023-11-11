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Onuralp Bitim, Windy City Bulls formasıyla ilk maçında 14 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi Gelişim Ligi'nde (NBA G League) Windy City Bulls'ta forma giyen milli basketbolcu Onuralp Bitim, ilk maçında çift haneli sayılara ulaştı.

Doğa Kırmızıoğlu  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Onuralp Bitim, Windy City Bulls formasıyla ilk maçında 14 sayı attı

Ankara

Sezonun ilk maçında, Minnesota Timberwolves'u temsil eden Iowa Wolves, konuk ettiği Chicago Bulls'un takımı Windy City Bulls'u 124-117 mağlup etti.

Iowa Wolves'ta Luka Garza, 37 sayı, 13 ribauntluk performansıyla galibiyette başrolü oynadı.

Windy City Bulls'ta ilk maçına ilk 5'te çıkan milli oyuncu Onuralp Bitim ise 14 sayı, 3'er ribaunt ve asistlik performans sergiledi. Max Heidegger ise 21 sayı ve 8 asistle takımın en skoreri oldu.

Onuralp Bitim, sezon başında NBA ekiplerinden Chicago Bulls ile iki yönlü kontrat imzalamıştı. Milli oyuncu, ihtiyaç durumuna göre NBA'de veya Gelişim Ligi'nde forma giyebiliyor.

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