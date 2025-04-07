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NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta kazandı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Golden State Warriors'ı 106-96 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta kazandı

İstanbul

NBA'de 11 maç yapıldı. Warriors'a konuk olan Batı Konferansı ikincisi Rockets'ta yaklaşık 33 dakika süre alan Alperen Şengün, 19 sayı, 14 ribaunt, 4 asist, 1 top çalmalık performans sergiledi.

Üst üste 3 olmak üzere 52. galibiyetini alan Rockets'ta Dillon Brooks 24 ve Jalen Green 21 sayı kaydetti.

Sezonun 32. yenilgisini yaşayan Batı Konferansı 6'ncısı Warriors'ta Buddy Hield'ın 20 ve Brandin Podziemski'nin 19 sayı attığı mücadelede Stephen Curry ise 3 sayıda kaldı.

Lakers, Thunder deplasmanında kazandı

Batı Konferansı üçüncüsü Los Angeles Lakers, deplasmanda lig lideri Oklahoma City Thunder'ı 126-99 mağlup etti.

Lakers'ta Luka Doncic 30 sayı, 7 ribaunt, 6 asist, Austin Reaves 20 ve LeBron James 19 sayı buldu.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander'ın 26 ve Jalen Williams'ın 16 sayısı, sezonun 14. yenilgisini önleyemedi.

Jokic'in "triple-double"ı Nuggets'a yetmedi

Denver Nuggets, Nikola Jokic'in "triple-double" performansına rağmen Indiana Pacers'a 125-120 yenildi.

Art arda 4 olmak üzere 32. maçını kaybeden ev sahibi Nuggets'ta Jokic, 41 sayı, 15 ribaunt, 13 asistle mücadele etti. Christian Braun ise 30 sayı, 8 ribaunt, 4 asist üretti.

Doğu Konferansı 4'üncüsü Pacers'ta Myles Turner'ın 24 ve Obi Toppin'in 22 sayısı, peş peşe 4, sezonun 47. galibiyetinde önemli rol oynadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Chicago Bulls: 117-131

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 99-126

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 109-120

Portland Trail Blazers-San Antonio Spurs: 120-109

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 113-120

Boston Celtics-Washington Wizards: 124-90

Atlanta Hawks-Utah Jazz: 147-134

New York Knicks-Phoenix Suns: 112-98

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 120-125

New Orleans Pelicans-Milwaukee Bucks: 107-111

Golden State Warriors-Houston Rockets: 96-106

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