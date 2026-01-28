Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Nüfus Politikaları Kurulu"nda konuşuyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Adem Bona'nın da formasını giydiği Philadelphia 76ers, konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 139-122 mağlup etti.

Fatih Erel  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
NBA'de Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks'ı yendi

İstanbul

Milli oyuncu Adem Bona, 76ers'ın 17 sayı farkla kazandığı karşılaşmayı 6 sayı, 8 ribaunt ve 2 blok ile tamamlayarak galibiyete katkı sağladı.

76ers'ta Paul George 32, Joel Embiid 29, Tyrese Maxey ise 22 sayı kaydetti.

Myles Turner'in 31 sayı atmasına rağmen yenilgiyi engelleyemediği Bucks ise, üst üste üçüncü ve son yedi maçta altıncı yenilgisini aldı. NBA'de iki kez MVP seçilen Giannis Antetokounmpo, sağ baldırındaki sakatlık nedeniyle maçta forma giyemedi.

Shai Gilgeous-Alexander'dan 29 sayı

Batı Konferansı lideri Oklahoma City Thunder konuk ettiği New Orleans Pelicans'ı 104-95 yenerek sezonun ilk üç maçlık mağlubiyet serisini almaktan kurtuldu.

NBA'de aldığı 38 galibiyetle sezonun en iyi takımı konumundaki Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 29 sayı kaydetti.

Pelicans'ta ise Zion Williamson'ın 21 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

