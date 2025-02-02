Dolar
35.84
Euro
37.15
Altın
2,800.34
ETH/USDT
3,107.70
BTC/USDT
99,533.00
BIST 100
10,004.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Lakers, Anthony Davis'i Mavericks'e göndererek Luka Doncic'i kadrosuna kattı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Anthony Davis'i Dallas Mavericks'e göndererek takas karşılığında Luka Doncic'i kadrosuna kattı.

Mutlu Demirtaştan  | 02.02.2025 - Güncelleme : 02.02.2025
NBA'de Lakers, Anthony Davis'i Mavericks'e göndererek Luka Doncic'i kadrosuna kattı

İstanbul

NBA'in internet sitesinde yer alan habere göre Lakers, Anthony Davis, Max Christie ve 2029 yılı birinci tur draft hakkı karşılığında Mavericks'ten Luka Doncic, Maxi Kleber ve Markieff Morris'i kadroya dahil etti.

Üç takımın dahil olduğu sezonun takasında Utah Jazz ise Lakers'tan Jalen Hood-Schifino'yu transfer ederek iki adet 2025 yılı ikinci tur draft hakkı aldı.

Doncic performansıyla büyülüyor

Mavericks tarafından 2018 draftında 1. tur 3. sıradan seçilen 25 yaşındaki Doncic, lige adım attığı günden bu yana etkili performansıyla adından söz ettirdi.

NBA'de 5'er kez all-star ve sezonun en iyi 5'ine seçilen Doncic, 2019'da yılın çaylağı, geçen sezon ise sayı kralı oldu.

Normal sezonlarda 28,6 sayı, 8,7 ribaunt ve 8,3 asist ortalamalarıyla mücadele eden Doncic, Mavericks'i geçen sezon NBA finaline taşıdı.

Davis, Lakers'a bir NBA şampiyonluğuyla veda etti

Anthony Davis, 2012 draftının 1 numarası olarak NBA'e dahil olduktan sonra ligin en başarılı uzun oyuncuları arasına girdi.

Lakers formasını 2019'da giymeye başlayan Davis, takımıyla birer kez NBA ve NBA Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Kariyerinde 10 kez all-star seçilen 31 yaşındaki Davis, NBA'de maç başına 24,2 sayı ve 10,7 ribaunt üretti.

NBA'de 4 kez sezonun en iyi 5'ine ve 3 defa sezonun en iyi savunma 5'ine giren Davis, 3 kez de blok kralı oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
NBA
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 488 deniz feneri restore ediliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 15. Göç Kurulu Toplantısı'na ilişkin paylaşım
Valiliklere sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 23 terörist etkisiz hale getirildi
Uzmanından "İzmir'de hava kirliliğinin başlıca kaynağı sanayi bölgeleri" değerlendirmesi

Benzer haberler

NBA'de Lakers, Anthony Davis'i Mavericks'e göndererek Luka Doncic'i kadrosuna kattı

NBA'de Lakers, Anthony Davis'i Mavericks'e göndererek Luka Doncic'i kadrosuna kattı

Alperen Şengün'ün ailesinde "All-Star mutluluğu"

NBA'de Lakers, LeBron James'in "triple-double" performansıyla kazandı

Alperen Şengün'ün memleketi Giresun'da All-Star sevinci

Alperen Şengün'ün memleketi Giresun'da All-Star sevinci

76ers'ta Maxey'nin 42 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi

76ers'ta Maxey'nin 42 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi
Giresun'da doğan bir dev adamın All-Star'a uzanan hikayesi: Alperen Şengün

Giresun'da doğan bir dev adamın All-Star'a uzanan hikayesi: Alperen Şengün
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet