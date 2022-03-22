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NBA'de Furkan, Doğu Konferansı lideri Heat'e karşı 18 sayı attı

Amerikan Basketbol Ligi'nde Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 113-106 kazandıkları Miami Heat maçında 18 sayı attı.

Hüseyin Burak Demirer   | 22.03.2022
NBA'de Furkan, Doğu Konferansı lideri Heat'e karşı 18 sayı attı Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

Ankara

NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren takımlar arasındaki maçta 76ers, lider Heat'i mağlup etti.

All-star oyuncuları Joel Embiid ve James Harden'dan yoksun sahaya çıkan 76ers'ta Tyrese Maxey, 28 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Ev sahibi 76ers'ta Shake Milton 20 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Furkan ise 18 sayı, 6 ribaunt, 2 asist üretti.

Heat'te Jimmy Butler'ın 27 sayı, 6 asist, 5 ribaunt, Bam Adebayo'nun 22 sayı, 9 ribaunt, 3 blok ve Kyle Lowry'nin 20 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Heat kadrosundaki Ömer Faruk Yurtseven forma şansı bulamadı.

LeBron eski takımı Cavaliers karşısında "triple double" yaptı

Batı Konferansı'ndaki play-in turnuvasına katılmaya çalışan Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers deplasmanından 131-120 galip ayrıldı.

Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, kariyerine başladığı Cavaliers'a karşı 38 sayı, 12 asist, 11 ribauntla "triple double"a imza attı. Russell Westbrook 20 sayı, 11 asist ve D.J. Augustin 20 sayılık katkıda bulundu.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cavaliers'ta 29 sayı, 17 asistle "double double" yapan Darius Garland ve 18 sayı, 9 ribaunt üreten Lauri Markkanen öne çıktı. Cedi Osman da 5 sayı kaydetti.

Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün ise takımının sahasında Washington Wizards'ı 115-97 yendiği maçta 7 sayı, 7 ribaunt, 3 asist, 2 blokla oynadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 106-103

Cleveland Cavaliers-Los Angeles Lakers: 120-131

Detroit Pistons-Portland Trail Blazers: 115-119

Brooklyn Nets- Utah Jazz: 114-106

Philadelphia 76ers-Miami Heat: 113-106

Houston Rockets-Washington Wizards: 115-97

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 123-132

Chicago Bulls-Toronto Raptors: 113-99

Dallas Mavericks-Minnesota Timberwolves: 110-108

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