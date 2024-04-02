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NBA'de Devin Booker attığı 52 sayıyla Suns'ı galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 124-111 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
NBA'de Devin Booker attığı 52 sayıyla Suns'ı galibiyete taşıdı

İstanbul

NBA'e 6 maçla devam edildi. Karşılaşmada 39 dakika süre alan Devin Booker, 52 sayı, 9 asist, 3 ribauntluk performansıyla Suns'ı bu sezon 44. galibiyetine taşıdı.

Jusuf Nurkic'in 19 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptığı Suns'ta Kevin Durant 20 sayı, 7 ribaunt; Bradley Beal 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.

Pelicans'ta ise Zion Williamson 30 sayı, 5 asist; Trey Murphy 21 sayı, 6 ribaunt ve CJ McCollum 15 sayı, 9 asist, 5 ribauntluk katkıda bulundu.

Sonuçlar

Orlando Magic-Portland Trail Blazers: 104-103

Charlotte Hornets-Boston Celtics: 104-118

Indiana Pacers-Brooklyn Nets: 133-111

Detroit Pistons-Memphis Grizzlies: 108-110

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 111-124

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 101-113

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