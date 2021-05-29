Euro
10.44
Dolar
8.56
BIST 100
1,422.06
Altın
1,903.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

NBA'de Celtics, Tatum'un 50 sayısıyla serideki ilk galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Boston Celtics, Jayson Tatum'un 50 sayı attığı müsabakada Brooklyn Nets'i 125-119 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

Abdullah Tevge   | 29.05.2021
NBA'de Celtics, Tatum'un 50 sayısıyla serideki ilk galibiyetini aldı

İstanbul

NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki eşleşmede Celtics'i, Nets karşısında galibiyete taşıyan Tatum, attığı 50 sayı ile play-off kariyer rekoru kırdı. Marcus Smart ise 23 sayı üreterek galibiyete katkı sağlayan isimlerden oldu.

Nets'te James Harden'ın 41, Kevin Durant'ın 39 sayısı takımlarını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Doncic'in etkili performansına rağmen Mavericks, Clippers'a kaybetti

Batı Konferansı'ndaki eşleşmede Luka Doncic'in 44 sayısına rağmen Dallas Mavericks, sahasında Los Angeles Clippers'a 118-108 yenilerek seride ilk mağlubiyetini aldı ve durum 2-1'e geldi.

Play-off kariyerinde 9. maçında 300 sayı atma başarısını gösteren Doncic, NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan 3. oyuncu oldu. Michael Jordan ve Kareem Abdul-Jabbar 325'er sayı atarak bu başarıyı gösteren diğer oyuncular olmuşlardı.

Sonuçlar

Boston Celtics-Brooklyn Nets: 125-119 (1-2)

Atlanta Hawks-New York Knicks: 105-94 (2-1)

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 108-118 (2-1)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
NBA
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 320 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 170 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

NBA'de Celtics, Tatum'un 50 sayısıyla serideki ilk galibiyetini aldı

NBA'de Celtics, Tatum'un 50 sayısıyla serideki ilk galibiyetini aldı

Son NBA şampiyonu Lakers, Suns'a karşı 2-1 öne geçti

NBA'de 76ers, Furkan Korkmaz'ın 13 sayı ürettiği maçta seriyi 2-0'a getirdi

NBA'de son şampiyon Lakers Suns'ı yenerek seriyi 1-1'e getirdi

NBA'de son şampiyon Lakers Suns'ı yenerek seriyi 1-1'e getirdi
NBA'de en iyi gelişim gösteren oyuncu Julius Randle

NBA'de en iyi gelişim gösteren oyuncu Julius Randle
NBA'de yılın altıncı adamı Jordan Clarkson

NBA'de yılın altıncı adamı Jordan Clarkson