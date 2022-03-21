NBA'de Alperen, Grizzlies'e karşı 12 sayı, 9 ribauntla oynadı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 122-98 kaybettikleri Memphis Grizzlies maçında 12 sayı, 9 ribaunt üretti.
Ankara
NBA'e 9 karşılaşmayla devam edildi. Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Grizzlies, konuk olduğu lig sonuncusu Rockets'ı yendi.
All-star oyuncusu Ja Morant'ten yoksun sahaya çıkan Grizzlies'i galibiyete, 24 sayı, 7 asist, 5 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Desmond Bane ve 20 sayı kaydeden Dillon Brooks taşıdı.
Rockets'ta Dennis Schroder 17 sayı, Kenyon Martin 15 sayı, Alperen ise 12 sayı, 9 ribaunt, 3 asistle mücadele etti.
🇹🇷 Alperen Şengün'ün performansı galibiyete yetmedi— AA SPOR (@aa_spor) March 21, 2022
🏀 12 sayı
🙌 9 ribaunt
🅰️ 3 asist
➡️ Houston Rockets 98-122 Memphis Grizzliespic.twitter.com/rQopsNv3ML
Suns, Kings'i uzatmada yendi
Lig lideri Phoenix Suns, normal süresi 110-110 biten karşılaşmada Sacramento Kings'i 127-124 mağlup etti.
Üst üste 5. maçını kazanan Suns'ta Devin Booker 31 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, Mikal Bridges 27 sayı ve Landry Shamet 21 sayı üretti.
Ev sahibi Kings'te Davion Mitchell'ın 28 sayı, 9 asist, Domantas Sabonis'in 18 sayı, 12 asist, 6 ribaunt ve Harrison Barnes'ın 21 sayılık performansı galibiyete yetmedi.
Sonuçlar
Indiana Pacers-Portland Trail Blazers: 129-98
Houston Rockets-Memphis Grizzlies: 98-122
Sacramento Kings-Phoenix Suns: 124-127 (uzatmada)
Atlanta Hawks-New Orleans Pelicans: 112-117
Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 90-85
New York Knicks-Utah Jazz: 93-108
Denver Nuggets-Boston Celtics: 104-124
Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 88-93
Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 108-110Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.