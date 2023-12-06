Dolar
28.93
Euro
31.23
Altın
2,027.71
ETH/USDT
2,267.50
BTC/USDT
43,542.00
BIST 100
8,060.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara’nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Bulvarı’nda kaza yapan EGO Otobüsü yoldan çıkıp yan yattı
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA sezon içi turnuvasında Bucks ve Lakers, konferans yarı finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) sezon içi turnuvasında Milwaukee Bucks ve Los Angeles Lakers, konferans yarı finaline çıktı.

Yunus Kaymaz  | 06.12.2023 - Güncelleme : 06.12.2023
NBA sezon içi turnuvasında Bucks ve Lakers, konferans yarı finaline yükseldi

İstanbul

NBA'in sezon içi turnuvasında 2 maç oynandı. Milwaukee Bucks, sahasında New York Knicks'i 146-122 mağlup ederek Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 35 sayı, 8 ribaunt, 10 asistle takımını sırtladı. Damian Lillard 28 sayı, 7 asist, Malik Beasley de 18 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Knicks'te Julius Randle'ın 41 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Jalen Brunson 24, RJ Barrett 23 sayıyla oynadı.

Turnuvadaki diğer çeyrek final mücadelesinde Los Angeles Lakers, Phoenix Suns'ı 106-103 yenerek son yarı final biletinin sahibi oldu.

LeBron James'in 31 sayı, 8 ribaunt, 11 asistle oynadığı Lakers'ta, Anthony Davis 27 sayı, 15 ribauntluk performans sergiledi.

Suns'ta ise Kevin Durant 31 sayı, 7 ribaunt, 4 asist, Devin Booker 21 sayı, 11 ribaunt, Grayson Allen 21 sayıyla mücadele etti.

Yarı finalde Milwaukee Bucks-Indiana Pacers ve Los Angeles Lakers-New Orleans Pelicans eşleşmeleri gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Erzurum, Kars ve Ardahan'da soğuk hava ile kar etkili oluyor
Bolu ve Düzce'de sis etkili oldu
Kastamonu'da sis etkili oluyor
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

NBA sezon içi turnuvasında Bucks ve Lakers, konferans yarı finaline yükseldi

NBA sezon içi turnuvasında Bucks ve Lakers, konferans yarı finaline yükseldi

NBA sezon içi turnuvasında Pacers ve Pelicans, konferans yarı finaline yükseldi

NBA'de Orlando Magic'in 9 maçlık galibiyet serisi sona erdi

NBA'de Orlando Magic, üst üste 9. galibiyetini aldı

NBA'de Orlando Magic, üst üste 9. galibiyetini aldı
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 22 sayı attığı maçta Nuggets'a yenildi

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 22 sayı attığı maçta Nuggets'a yenildi
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Mavericks'e yenildi

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 31 sayı attığı maçta Mavericks'e yenildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet