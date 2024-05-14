Dolar
32.26
Euro
34.86
Altın
2,345.86
ETH/USDT
2,921.20
BTC/USDT
62,079.00
BIST 100
10,101.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle düzenlenen Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Monaco'dan Mike James, THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si oldu

Fransa ekibi Monaco'nun ABD'li basketbolcusu Mike James, THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Mutlu Demirtaştan  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
Monaco'dan Mike James, THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si oldu

İstanbul

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre James, taraftar, medya, başantrenör ve takım kaptanları tarafından yapılan oylama sonucu 2023-2024 sezonunun MVP'si oldu.

Kariyerinde ilk kez bu ünvana layık görülen 33 yaşındaki James, normal sezonda maç başına 17,9 sayı, 4,1 ribaunt ve 5,1 asist üretti.

Normal sezonu 3. sırada tamamlayan ve play-off'larda Fenerbahçe Beko'ya elenen Monaco'nun skoreri James, maç başına 19,4 verimlilik puanıyla bu istatistikte ligin en iyi üçüncü ismi oldu.

Sezonun en iyi 5'ine de seçilen James, Kızılyıldız ile yapılan maçta eski Yunan basketbolcu Vassilis Spanoulis'i geçerek Avrupa Ligi tarihinin en skorer oyuncusu olmayı başardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta sağanak ve dolu etkili oldu
İzmir'de akademisyenler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti
Tekirdağ'da üniversite öğrencilerinin Filistin'e destek eylemleri devam ediyor
İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasıyla yurda sokulmak istenen 73 kilo altın ele geçirildi
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'in binlerce masum Filistinliyi sistematik şekilde öldürmesi soykırım fiilidir

Benzer haberler

Monaco'dan Mike James, THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si oldu

Monaco'dan Mike James, THY Avrupa Ligi'nde sezonun MVP'si oldu

Fenerbahçe Beko, "ilklerle" 5 yıl sonra Dörtlü Final'de

Ergin Ataman, 3 farklı takımla 6. kez Dörtlü Final'de

Fenerbahçe Beko'da hedef Dörtlü Final'e kalmak

Fenerbahçe Beko'da hedef Dörtlü Final'e kalmak
Fenerbahçe Beko Dörtlü Final hedefiyle Fransa'da

Fenerbahçe Beko Dörtlü Final hedefiyle Fransa'da
THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in son biletleri sahibini bulacak

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'in son biletleri sahibini bulacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet