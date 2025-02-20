Milwaukee Bucks'ta Bobby Portis, yasaklı madde kullandığı için 25 maç ceza aldı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks'ın pivotu Bobby Portis'e yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 25 maç men cezası verildi.
İstanbul
NBA'in açıklamasına göre numunesinde "Tramadol" isimli yasaklı madde tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcu, 25 maç men cezası aldı.
ABD'li basketbolcu Portis'in cezası, Bucks'ın yarın Los Angeles Clippers ile oynayacağı maçla başlayacak.
Portis, bu sezon Bucks formasıyla 13,7 sayı, 8,3 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.