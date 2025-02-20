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Milwaukee Bucks'ta Bobby Portis, yasaklı madde kullandığı için 25 maç ceza aldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Milwaukee Bucks'ın pivotu Bobby Portis'e yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle 25 maç men cezası verildi.

Mutlu Demirtaştan  | 20.02.2025 - Güncelleme : 20.02.2025
Milwaukee Bucks'ta Bobby Portis, yasaklı madde kullandığı için 25 maç ceza aldı

İstanbul

NBA'in açıklamasına göre numunesinde "Tramadol" isimli yasaklı madde tespit edilen 30 yaşındaki basketbolcu, 25 maç men cezası aldı.

ABD'li basketbolcu Portis'in cezası, Bucks'ın yarın Los Angeles Clippers ile oynayacağı maçla başlayacak.

Portis, bu sezon Bucks formasıyla 13,7 sayı, 8,3 ribaunt ve 2,2 asist ortalamalarıyla oynadı.

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