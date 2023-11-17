Dolar
28.72
Euro
31.15
Altın
1,988.32
ETH/USDT
1,978.00
BTC/USDT
36,413.00
BIST 100
7,825.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. İsrail güçleri, Kudüs'ün Vadi el Couz Mahallesinde yaş kısıtlaması getirdiği Müslümanların cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya ulaşmasını engelliyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Miami Heat, Jimmy Butler'ın skorer oyunuyla Nets'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, Jimmy Butler'ın skorer oyununun yardımıyla Brooklyn Nets'i 122-115 mağlup etti.

Doğa Kırmızıoğlu  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Miami Heat, Jimmy Butler'ın skorer oyunuyla Nets'i yendi

Ankara

NBA'de normal sezona 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Heat, konuk ettiği Nets'i 7 sayı farkla geçerek bu sezonki galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

Sezonun 8. galibiyetine ulaşan Heat'te Jimmy Butler 36 sayı ve 5 ribaunt, Duncan Robinson 26 sayı, Bam Adebayo 20 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist ile galibiyette pay sahibi oldu.

Galibiyet ve mağlubiyet sayısı 6'da eşitlenen Nets'te Mikal Bridges 23 sayı, 7 ribaunt ve 5 asist, Lonnie Walker 23 sayı, Nic Claxton 16 sayı ve 6 ribaunt, Cameron Johnson 16 sayı ve 4 ribaunt, Dorian Finney-Smith 11 sayı ve 6 ribaunt, Spencer Dinwiddie 10 sayı, 7 asist ve 5 ribauntla mücadele etti.

Thunder, eksikleri bulunan Warriors'ı rahat yendi

Batı Konferansı ekiplerinin karşılaşmasında ise Oklahoma City Thunder, deplasmanda Golden State Warriors'ı 128-109 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Bu sezon 8. kez kazanan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 24 sayı ve 7 asist, Isaiah Joe 23 sayı ve 5 ribaunt, Josh Giddey 19 sayı ve 6 ribaunt, Jalen Williams 16 sayı ve 5 asist, Chet Holmgren 13 sayı ve 10 ribauntla maçı tamamladı.

Stephen Curry'nin sakatlığından, Draymond Green'in ise men cezasından dolayı forma giyemediği Warriors'ta Jonathan Kuminga 21 sayı ve 6 ribaunt, Chris Paul 15 sayı ve 8 asist, Kevon Looney 13 sayı ve 11 ribaunt, Andrew Wiggins 12 sayı ve 6 ribaunt, Dario Saric ile Moses Moody 12'şer sayıyla oynadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara'da ekim ayı yağışları uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 52 azaldı
"Savaş yorgunu" Bağdat, yıllar sonra Türk şirketlerin de katkısıyla imar ediliyor
Van, Bitlis ve Muş'un yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
İsrailli yetkililerin nefret dili savaş suçlarını teşvik ediyor
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Miami Heat, Jimmy Butler'ın skorer oyunuyla Nets'i yendi

Miami Heat, Jimmy Butler'ın skorer oyunuyla Nets'i yendi

Celtics, Jayson Tatum'un üstün performansıyla kazandı

Nikola Jokic: Rockets'ın Alperen Şengün'ün üzerinden oyun kurmasının, iyi bir şey olduğunu düşünüyorum

Rockets, Alperen Şengün'ün 23 sayısıyla son şampiyon Nuggets'ı yendi

Rockets, Alperen Şengün'ün 23 sayısıyla son şampiyon Nuggets'ı yendi
Alperen Şengün 24 sayı attı, Rockets 5'te 5 yaptı

Alperen Şengün 24 sayı attı, Rockets 5'te 5 yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet