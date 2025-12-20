Dolar
42.78
Euro
50.12
Altın
4,338.58
ETH/USDT
2,976.50
BTC/USDT
88,112.00
BIST 100
11,341.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DEM Parti heyeti, TBMM’de AK Parti’ye ziyarette bulunacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi maddeleri görüşmelerinde konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol

Mersinspor, forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersinspor, forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Mustafa Ünal Uysal  | 20.12.2025 - Güncelleme : 20.12.2025
Mersinspor, forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdı

Mersin

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya teşekkür edilerek, "Oyuncumuz Benjamin Bentil'e formamız altında gösterdiği mücadele, parkede yansıttığı enerji ve verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadesi kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eyüpsultan'da İETT şoförünün tartıştığı bisikletliye çarpıp kaçması kamerada
"Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu-2025" yayımlandı
Saadettin Saran uyuşturucu soruşturmasında ifade verdi
Cam eşyalardaki çatlaklar risklere neden olabilir
Antalya'da oteller yılbaşına hazır

Benzer haberler

Mersinspor, forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdı

Mersinspor, forvet oyuncusu Benjamin Bentil ile yollarını ayırdı

Basketbolda haftanın programı

Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, 8 maç sonra güldü

Basketbolda Trabzonspor'un en skorer oyuncusundan Avrupa kıyaslaması

Basketbolda Trabzonspor'un en skorer oyuncusundan Avrupa kıyaslaması
Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet