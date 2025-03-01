Dolar
36.50
Euro
37.89
Altın
2,859.12
ETH/USDT
2,166.00
BTC/USDT
84,700.00
BIST 100
9,658.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Karşıyaka Basketbol Takımı, ligde kazanmayı unuttu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona iyi başlayan Karşıyaka Basketbol Takımı, 8 haftadadır galibiyet alamadı.

Mustafa Güngör  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Karşıyaka Basketbol Takımı, ligde kazanmayı unuttu

İzmir

Sezona başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde başlayan Karşıyaka, ilk maçta Bahçeşehir Koleji'ne yenilse de ligin 11 maçında 8 galibiyet çıkarmayı başardı.

Ana sponsorunun sözleşmesinin sona ermesiyle ekonomik sıkıntılar yaşayan kulüpte, önce tüm yabancı oyuncular ve bazı yerli oyuncular, ardından da antrenörle yollar ayrıldı. Yeşil-kırmızılılar, kötü gidişata 'dur' diyemiyor.

Son galibiyet Sarıca döneminde

Ligde ilk 11 haftada 8 galibiyet 3 mağlubiyetle iyi bir görüntü çizen İzmir temsilcisi, ligdeki son galibiyeti başantrenör Sarıca döneminde, 11. haftada sahasında Manisa Basket karşısında aldı. Karşıyaka, Ufuk Sarıca ile çıktığı Anadolu Efes ve Fenerbahçe karşısında galip gelemedi.

Sarıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Yunanistan'ın Promitheas Patras'a mağlup olunmasının ardından görevi bıraktığını açıkladı. Aynı rakibine deplasmanda da yenilen İzmir ekibi, Avrupa'ya veda etti.

Yeni transferler yapıldı

Bazı ödemelerde yaşanan gecikme nedeniyle FIBA'dan transfer yasağı alan yeşil-kırmızılılar, yönetimin transfer yasağını kaldırmasının ardından ABD'li oyuncular Roberto Gallinat ve Austin Hollins'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Yeni transferlerle gücünü artırmak isteyen takım, dün oynanan Beşiktaş Fibabanka maçını, ilk yarısını üstün tamamlamasına rağmen kaybetti. Karşıyaka, bu sonuçla ligde üst üste 8. mağlubiyetini aldı.

Ligde oynanan 19 karşılaşmadan 8 galibiyet alabilen İzmir ekibi, 8'i son maçlar olmak üzere 11 maçı kazanamadı.

Karşıyaka, ligde 27 puanla 8. sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ramazan etkinlikleri başladı
İzmir Körfezi'nde kıyıya yakın noktalarda yosun tabakası oluştu
Hatay'da işçi servisinin tıra çarpması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı
Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü 6 ilde 2 bin 700 kişiyi iftar sofrasında buluşturacak
Elazığ'da köy yolları karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla açılıyor

Benzer haberler

Karşıyaka Basketbol Takımı, ligde kazanmayı unuttu

Karşıyaka Basketbol Takımı, ligde kazanmayı unuttu

NBA'de Lakers, üst üste 5. galibiyetini aldı

Anadolu Efes, sahasında Almanya temsilcisi ALBA Berlin'i mağlup etti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 27. sıradaki yerini korudu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, dünya sıralamasında 27. sıradaki yerini korudu
Curry'nin 56 sayısıyla Warriors'tan üst üste 5. galibiyet

Curry'nin 56 sayısıyla Warriors'tan üst üste 5. galibiyet
Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet