Kadın basketbolunda Galatasaray-Beşiktaş derbisi yarın oynanacak

İstanbul
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.
Mücadeleyi Yener Yılmaz, Münevver Özemre ve Barış Turgut hakem üçlüsü yönetecek.
Zirve mücadelesinde 3. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, 18 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.
Ligde 17 maça çıkan siyah-beyazlı takım ise 9 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.