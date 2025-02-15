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Spor, Basketbol

Kadın basketbolunda Galatasaray-Beşiktaş derbisi yarın oynanacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasındaki derbide yarın Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş'ı konuk edecek.

Metin Arslancan  | 15.02.2025 - Güncelleme : 15.02.2025
Kadın basketbolunda Galatasaray-Beşiktaş derbisi yarın oynanacak

İstanbul

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak maç saat 18.00'de başlayacak.

Mücadeleyi Yener Yılmaz, Münevver Özemre ve Barış Turgut hakem üçlüsü yönetecek.

Zirve mücadelesinde 3. sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip, 18 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı.

Ligde 17 maça çıkan siyah-beyazlı takım ise 9 galibiyet ve 8 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

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