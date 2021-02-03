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Jasikevicius: Anadolu Efes, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri

Basketbolda THY Avrupa Ligi 24. haftasında yarın Anadolu Efes'i konuk edecek Barcelona'nın Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius, lacivert-beyazlı ekipten övgüyle bahsetti.

Şenhan Bolelli   | 03.02.2021
Jasikevicius: Anadolu Efes, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri

Madrid

Jasikevicius, düzenlediği basın toplantısında, "Anadolu Efes, Avrupa'nın en iyi takımlarından biri. Sıralamadaki yerine layık değil. Geçen yılın aynı takımı, aynı antrenörü ve aynı sistemi. Yarınki maç, en iyi maçlardan biri olacak." diye konuştu.

"Anadolu Efes'e hiçbir şey hediye edemeyiz. Hücumda çok fazla agresif olmamız gerek." diyen Jasikevicius, Barcelona'yı zorlu ve konsantrasyonu yüksek bir karşılaşmanın beklediğini söyledi.

Avrupa Ligi'nde geride kalan 23 haftada Barcelona 17 galibiyetle lider durumda bulunurken, bir maç eksiği olan Anadolu Efes 12 galibiyetle 9. sırada yer alıyor.

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