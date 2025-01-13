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İspanya'da Podemos Partisi lideri, Maccabi Tel Aviv'in Madrid'e girişinin engellenmesini istedi

İspanya'da muhalefetteki Podemos Partisinin lideri Belarra, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid ile karşılaşacak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımının Madrid'e girişinin engellenmesini istedi.

Şenhan Bolelli  | 13.01.2025 - Güncelleme : 13.01.2025
İspanya'da Podemos Partisi lideri, Maccabi Tel Aviv'in Madrid'e girişinin engellenmesini istedi

Madrid

İspanya'da muhalefetteki Podemos Partisinin lideri Ione Belarra, İspanya İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarına mektup göndererek, Basketbol THY Avrupa Ligi'nde yarın Real Madrid ile karşılaşacak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımının Madrid'e girişinin engellenmesini istedi.

Belarra, iki bakanlığa gönderdiği taleple ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İspanyol halkı yüksek sesle ve açık bir şekilde, Filistin halkına karşı soykırım yapan siyonistlerle tüm ilişkilerin kesilmesini istemiştir. Bu soykırıma destek veren söz konusu basketbol takımının ve tüm İsrailli taraftarının girişini engellemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Podemos lideri Belarra, Maccabi Tel Aviv takımı taraftarlarının başka ülkelerde "soykırımı savunarak ve İslamofobi'yi (Müslüman düşmanlığını) yayarak güvenlik sorununa neden olduklarını" vurgularken, yarınki maç öncesinde İsrail'i protesto etmek için İspanyolları maçın oynanacağı spor salonunun önünde toplanmaya çağırdı.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Belarra'nın çağrısıyla ilgili gazetecilerin yönelttiği soruya, Maccabi Tel Aviv'in Madrid'e girişinin engellenmeyeceğini söyledi.

Albares, "soykırım ve terörizmi savunan herkese karşı olduklarını aynı zamanda İslamofobi ve Yahudi karşıtlığına da karşı olduklarını ancak sporun siyaset dışında bırakılması gerektiğine inandığını" kaydetti.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım'da oynanan Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı öncesinde ve esnasında bazı İsrailli taraftarlar, Filistin destekçilerine saldırıp, provokasyonlarda bulunup olay çıkarmıştı.

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