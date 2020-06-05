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Spor, Basketbol

Galatasaray Doğa Sigorta, yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nın Avrupa kupalarında yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağı bildirildi.

Berad Büyük   | 05.06.2020
Galatasaray Doğa Sigorta, yeni sezonda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek

İstanbul

Galatasaray Spor Kulübünden yapılan açıklamada, "FIBA'nın kulübümüzle olan görüşmelerinde Galatasaray markası ve Basketbol Şampiyonlar Ligi markasının birbirine katabileceği artı değerler görüşülmüş ve sonucunda kulübümüz bu önemli organizasyonun en önemli yüzlerinden biri olmayı kabul etmiştir." ifadeleri kullandı.

Açıklamada, "Avrupa'nın en üst seviyelerinde mücadele etme vizyonumuz, gelecek sezondan itibaren FIBA Basketball Champions League ile devam edecektir." ifadeleri yer aldı.

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