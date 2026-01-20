Dolar
Spor, Basketbol

Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın ilk maçına çıkacak

Galatasaray MCT Technic, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu'ndaki ilk maçında yarın Fransa temsilcisi Le Mans Sarthe Basket'i ağırlayacak.

Emre Doğan  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda yarın ilk maçına çıkacak

İstanbul

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nu 5 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda ilk sırada tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.

H Grubu'nda oynadığı maçların 2'sini kazanan ve 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Le Mans Sarthe Basket ise 3. basamakta yer alarak play-in bileti aldı.

Fransa ekibi, play-in etabında Mersinspor'a 92-65 ve 113-83'lük skorlarla 2-0 üstünlük kurarak adını son 16 turuna yazdırdı.

