Dolar
35.56
Euro
36.71
Altın
2,714.47
ETH/USDT
3,442.20
BTC/USDT
103,800.00
BIST 100
9,977.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Galatasaray, ABD'li basketbolcu Tyrone Wallace'ı kadrosuna kattı

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Tyrone Wallace'ı transfer ettiğini açıkladı.

Ceren Aydınonat  | 17.01.2025 - Güncelleme : 17.01.2025
Galatasaray, ABD'li basketbolcu Tyrone Wallace'ı kadrosuna kattı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 30 yaşındaki basketbolcu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Geçen sezon Türk Telekom forması giyen tecrübeli oyuncu, son olarak Litvanya ekibi Zalgiris'te görev yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİKA ile İslam Gıda Güvenliği Teşkilatı arasında mutabakat zaptı imzalandı
Emine Erdoğan: Devlet koruması altındaki çocuklarımızın güven ve huzurlu ortamda yetişmeleri önceliklerimizden olmuştur
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Ordu'da hazırlanacak dondurma ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi hedefleniyor
Batman'da öğrenciler "Özgür Filistin" umudunu çizdikleri resimlere yansıttı

Benzer haberler

Galatasaray, ABD'li basketbolcu Tyrone Wallace'ı kadrosuna kattı

Galatasaray, ABD'li basketbolcu Tyrone Wallace'ı kadrosuna kattı

James Harden, NBA normal sezonlarında en fazla sayı atan 15. oyuncu oldu

NBA All-Star taraftar oylamasında Alperen Şengün, 6. sıradaki yerini korudu

Alperen Şengün'ün "double-double"ı yenilgiyi önleyemedi

Alperen Şengün'ün "double-double"ı yenilgiyi önleyemedi
Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı
Basketbolda 2025 Erkekler Federasyon Kupası'nın finalistleri belli oldu

Basketbolda 2025 Erkekler Federasyon Kupası'nın finalistleri belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet