Dolar
15.32
Euro
16.12
Altın
1,854.12
ETH/USDT
2,126.60
BTC/USDT
29,385.00
BIST 100
2,453.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası finalini izlemek için meydanları doldurdu

ULEB Avrupa Kupası finalinde Virtus Segafredo Bologna'yla karşılaşacak Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, şehir merkezi ve ilçelerde kurulan ekranlardan maçı izlemek için toplanmaya başladı.

Mustafa Bikeç, Cem Şan   | 11.05.2022
Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası finalini izlemek için meydanları doldurdu Fotoğraf: Mustafa Bikeç/AA

Bursa

Yeşil-beyazlı taraftarlar, maçın başlamasından saatler önce FSM Hastane Alanı'nı doldurmaya başlarken formalarını giyen binlerce taraftar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Taraftarlar, ellerindeki Bursaspor bayraklarını ve atkılarını sallayarak şampiyonluk sloganları attı.

Yeşil-beyazlı taraftarlar zaman zaman meşaleler yakıp, davul çalarak ve marşlar söyledi.

Taraftarların mücadeleyi izlemesi için 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Nilüfer Halkevi önü, Yıldırım Ahmet Taner Kışlalı Meydanı, Gürsu Kent Meydanı, Gemlik Amfitiyatro, Yenişehir Belediyesi İznik Caddesi Sosyal Tesisleri, Karacabey Cumhuriyet Alanı, Mudanya Mütareke Meydanı ile Güzelyalı Atatürk Parkı, İnegöl Heykel Parkı, Orhaneli Beyce Meydan Kafe, Kestel Aile Parkı, Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Parkı ve İznik Milli İrade Meydanı'nda dev ekranlar kuruldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1670 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Çin'den DSÖ Genel Sekreteri Ghebreyesus'un 'sıfır vakanın' sürdürülemeyeceği sözlerine tepki
Prof. Dr. Necmi İlhan, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışı değerlendirdi
Çin Kovid-19 salgınında 'dejavu' etkisini yaşıyor
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü

Benzer haberler

Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası finalini izlemek için meydanları doldurdu

Frutti Extra Bursasporlu taraftarlar, ULEB Avrupa Kupası finalini izlemek için meydanları doldurdu

Frutti Extra Bursaspor, Avrupa sahnesinde parkeye 'şampiyonluk' için çıkıyor

Frutti Extra Bursaspor'dan Needham, ULEB Avrupa Kupası'nın en iyi 5'ine girdi

İtalya'daki kısa film festivalinde 'Kuş Olsam' filmine ödül

İtalya'daki kısa film festivalinde 'Kuş Olsam' filmine ödül
İtalya'da 'Tulipani di Seta Nera' film festivalinin açılışı Türk filmiyle yapıldı

İtalya'da 'Tulipani di Seta Nera' film festivalinin açılışı Türk filmiyle yapıldı
ULEB Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü Dusan Alimpijevic

ULEB Avrupa Kupası'nda yılın başantrenörü Dusan Alimpijevic