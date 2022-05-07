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Spor, Basketbol

Frutti Extra Bursaspor'dan Needham, ULEB Avrupa Kupası'nın en iyi 5'ine girdi

Frutti Extra Bursaspor'un ABD asıllı Karadağlı milli basketbolcusu Derek Needham, ULEB Avrupa Kupası'nda sezonun en iyi 5'ine seçildi.

Hüseyin Burak Demirer   | 07.05.2022
Frutti Extra Bursaspor'dan Needham, ULEB Avrupa Kupası'nın en iyi 5'ine girdi

Ankara

Taraftarlar, basın mensupları, başantrenörler ve takım kaptanlarının oylarıyla belirlenen 2021-2022 sezonunun en iyi 5'i, organizasyonun internet sitesinden açıklandı.

Metropolitans 92'den Will Cummings, ratiopharm Ulm'den Jaron Blossomgame, Virtus Segafredo Bologna'dan Mam Jaiteh ve Milos Teodosic'in yanı sıra Bursaspor'dan Needham da kadroda yer aldı.

Frutti Extra Bursaspor'un tarihinde ilk kez finale çıkmasında pay sahibi Needham, kariyerinde ilk kez ULEB Avrupa Kupası'nın en iyi 5'ine girdi.

31 yaşındaki oyun kurucu, finale gelene kadar yüzde 49,1 üç sayı isabetiyle 13,2 sayı, 5 asist, 1,4 top çalma ortalamalarını yakaladı.

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