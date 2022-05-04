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Spor, Basketbol

Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası'nda finale kalma başarısını taraftarlarıyla kutladı

ULEB Avrupa Kupası'nda adını finale yazdıran ve Bursa'ya dönen Frutti Extra Bursaspor, final kalma başarısını taraftarlarıyla kutladı.

Uğur Ulu   | 04.05.2022
Frutti Extra Bursaspor, ULEB Avrupa Kupası'nda finale kalma başarısını taraftarlarıyla kutladı Fotoğraf: Uğur Ulu / AA

Bursa

Nilüfer ilçesinde bulunan Barış Spor Salonu ve Gençlik Merkezi'nin önünde toplanan yüzlerce yeşil beyazlı taraftar, deplasmanda MoraBanc Andorra'yı 85-68 yenen Frutti Extra Bursaspor takımını karşıladı.

Takım otobüsten inen oyuncular ve teknik kadro, taraftarların sevgi gösterileri arasında salona girdi. Daha sonra salona alınan taraftarlar, oyuncularla galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladı.

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