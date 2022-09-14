Dolar
18.25
Euro
18.21
Altın
1,697.76
ETH/USDT
1,643.50
BTC/USDT
20,306.00
BIST 100
3,446.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Fransa ve Polonya 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde

Hüseyin Burak Demirer   | 14.09.2022
Fransa ve Polonya 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde

Ankara

Fransa ve Polonya, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'dan oynanan çeyrek finallerin ikinci günü, 2013 şampiyonu Fransa ile 1983 ve 1999 şampiyonu İtalya arasındaki maçla başladı.

Son 16 saniyeye 77-75 üstünlükle giren İtalya'da Fontecchio, taktik faul sonrası kullandığı 2 serbest atışı da kaçırdı. Fransa'nın hücumunda Heurtel, bitime 5 saniye kala attığı turnikeyle maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatma bölümünde etkileyici bir hücum performansı sergileyen Fransa, maçı 93-85 kazanarak adını son 4 takım arasına yazdırdı.

Fransa'da maçın kahramanı Heurtel 20 sayı, 8 asist, Gobert de 19 sayı, 14 ribauntla oynadı. İtalya cephesindeyse Fontecchio ve Spissu 21'er sayı kaydetti.

Polonya, son şampiyonu eledi

Fransa'nın rakibini belirleyecek diğer eşleşmede ise son şampiyon Slovenya ile turnuvadaki en iyi derecesi 1963'teki ikinciliği olan Polonya karşılaştı.

Soyunma odasına 19 sayı farkla (39-58) geride giden Slovenya, 4. çeyreğin başında öne geçmeyi başardı.

Polonya, son 6 dakikaya 74-70 geride girmesine rağmen Slaughter'ın etkili oyunuyla sahadan 90-87 galip ayrıldı.

Böylece Polonya, 1971'den bu yana ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalist oldu.

Polonya'yı galibiyete, 26 sayı, 16 ribaunt, 10 asistle "triple double" yapan Ponitka ve 16 sayı, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Slaughter taşıdı.

Slovenya'da Cancar 21, Dragic 17 sayı attı. Slovenya'nın yıldız oyuncusu Doncic, yüzde 33 saha içi isabetiyle 14 sayı, 11 ribaunt, 7 asist üretti.

Yarı final maçları, 16 Eylül Cuma günü oynanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Yunanistan bazı Batı ülkelerinin kayığına binmesin'
İletişim Başkanı Altun "İlk Evim İlk İş Yerim" sosyal konut projesine ilk gün 865 bin başvuru yapıldığını bildirdi
İstanbul Havalimanı ağustosta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: Sosyal Konut Projesi'ne ilk günde başvuru sayısı 785 bine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya şampiyonu Yasemin Adar Yiğit'e tebrik telefonu

Benzer haberler

Fransa ve Polonya 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde

Fransa ve Polonya 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarı finalde

Fransa'da 2023'te gaz ve elektrik fiyatları yüzde 15 artışla sınırlandırılacak

Erman Kunter, Tunus Basketbol Erkek Milli Takımı'nın başına getirildi

AİHM, Fransa'yı mahkum etti

AİHM, Fransa'yı mahkum etti
Fransa'da Gironde vilayetindeki yangında 3 bin hektardan fazla yeşil alan yandı

Fransa'da Gironde vilayetindeki yangında 3 bin hektardan fazla yeşil alan yandı

Eyfel Kulesi'nin ışıkları geceleri erken söndürülecek

Eyfel Kulesi'nin ışıkları geceleri erken söndürülecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet