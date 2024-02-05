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Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

FIBA, sosyal medya etkileşiminde olimpik federasyonlar arasında 2023'te ilk sırada

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), uluslararası olimpik federasyonlar arasında etkileşim ve video görüntüleme açısından 2023 yılında ilk sırada yer aldı.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
FIBA, sosyal medya etkileşiminde olimpik federasyonlar arasında 2023'te ilk sırada

İstanbul

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre Facebook, Instagram, Threads, X, YouTube, TikTok, Twitch, Sina Weibo, Douyin, WeChat, Toutiao ve Kuaishou sosyal medya hesapları dikkate alınarak yapılan araştırmada FIBA'nın etkileşim oranı yüzde 99,4'lük bir artışla 85 milyondan 169,6 milyona çıkarken, video görüntülemeleri de hızla yükselerek 1,82 milyardan 2,4 milyara ulaştı. Benzer şekilde, FIBA kanallarının takipçi sayısı da 18,9 milyondan 24,1 milyona yükseldi.

Sosyal platformlardaki artışta 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nın başarısı etkili oldu. Dünya Kupası 4,6 milyar video görüntülemesi, 480 milyon etkileşim ve 20 milyar gösterim elde etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, "2023 yılı için bu kadar etkileyici sosyal medya rakamlarının gelmesinden ve her zamankinden daha fazla insanın basketbolu takip ettiğinin ve etkileşime geçtiğinin altını çizmekten hepimiz heyecan duyuyoruz. Basketbolu küresel olarak sürekli büyütme hedefimize ulaşmak istiyorsak daha fazla takipçi ve yeni basketbolsevere ulaşmak hayati önem taşıyor. Dijital platformlarımız, dünyanın dört bir yanındaki insanların basketbolu birden fazla kanalda tüketmek isteği farklı yöntemlere ayak uydurmanın çok ötesinde. FIBA'nın sporumuzda yeni teknoloji ve yenilikleri benimsemeye bu kadar kararlı olmasının nedeni de bu." ifadelerini kullandı.

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