FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup aşaması yarın tamamlanıyor
2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarın yapılacak 4 maçla grup mücadelesi sona erecek.
Atina
Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonanın 5. gününde, C ve D gruplarında son karşılaşmalar oynanacak.
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C Grubu'nda ikide iki yapan Belçika ve Çekya, çeyrek finale kalmayı garantiledi. D Grubu'nun çeyrek finalistleri ise son maçların ardından belli olacak.
Müsabakaların programı şöyle:
C Grubu:
18.30 Belçika-Çekya
21.15 Karadağ-Portekiz
D Grubu:
16.15 İsveç-İspanya
19.00 Büyük Britanya-AlmanyaAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.