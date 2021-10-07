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Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında Panathinaikos yenildi

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP ekibine 91-87 yenildi.

Ercan Çakar   | 07.10.2021
Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin ikinci hafta maçında Panathinaikos yenildi

İstanbul

Sarı-lacivertli takım bu sonuçla ligdeki ilk mağlubiyetini, Yunan ekibi ise ilk galibiyetini elde etti.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu 21-20 üstün tamamlayan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına da 46-45 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısı da çekişmeli geçerken üçüncü çeyreği de 67-64 üstün bitiren Fenerbahçe Beko, bitime 40 saniye kala skoru 82-87 yaptı. Nedovic'in serbest atıştan bulduğu sayılarla farkı 3'e (84-87) indiren Yunan ekibi, bitime 10 saniye kala Guduric'in sportmenlik dışı faulü sonucunda Macon ile serbest atıştan iki sayı daha üretti. Panathinaikos OPAP'ın devamındaki hücumda bitime 2 saniye kala bu kez Booker sportmenlik dışı faul yaptı. Serbest atışları kullanan Nedovic, takımını 88-87 öne geçirdi. Panathinaikos OPAP, son hücumda Pierre'in faulü sonrasında Papapetrou ile serbest atıştan üç sayı daha buldu ve maçtan 91-87 galip ayrıldı.

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