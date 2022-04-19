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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Safiport'ta başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı.

Emre Doğan   | 19.04.2022
Fenerbahçe Safiport'ta başantrenör Victor Lapena ile yollar ayrıldı

İstanbul

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 2019'dan bu yana sarı-lacivertli kadın basketbol takımında görev yapan 47 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Victor Lapena'ya kulübümüzde görev aldığı süre boyunca ortaya koyduğu çalışmalar ve emekleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." denildi.

Sarı-lacivertli ekip, İstanbul'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunun finalinde Macaristan temsilcisi Sopron'a 60-55 yenilerek ikincilikle yetinmişti.

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