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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk için sahaya çıkacak

Sarı-lacivertli takım, 2-0 önde olduğu play-off final serisinin üçüncü maçında yarın ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yendiği takdirde üst üste 4. kez şampiyon olacak.

Emre Doğan   | 14.05.2022
Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, şampiyonluk için sahaya çıkacak Fenerbahçe Safiport - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi

İstanbul

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Safiport, yarın deplasmanda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ile karşılaşacak.

Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 15.00'te başlayacak.

Fenerbahçe Safiport, sahasında oynadığı serinin ilk 2 maçında rakibini 90-55 ve 95-56'lık skorlarla mağlup etti. Final serisinde 2-0 üstün durumda bulunan sarı-lacivertli takım, sahadan galip ayrılması halinde üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşacak.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin kazanması durumunda ise play-off final serisi 4. maça uzayacak.

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