Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı 5 oyuncuyu kadrosuna kattı
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, Fransız basketbolcu Dominique Malonga, Iliana Rupert, Bahamalı basketbolcu Jonquel Jones, İspanya Milli Takımı'nda da forma giyen Megan Gustafson ve ABD'li basketbolcu Monique Billings'u kadrosuna kattı.
İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransız basketbolcu Dominique Malonga ile 1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme imzalandı.
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LDLC Asvel Feminin formasıyla 2023 yılında Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşayan 19 yaşındaki basketbolcu, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Fransa Ligi'nde en iyi genç oyuncu ödülünün sahibi oldu. Malonga, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Fransa formasıyla gümüş madalya kazandı.
1,98 metre boyundaki basketbolcu, bir maçta smaç yapan ilk Fransız kadın oyuncu ünvanının da sahibi.
Fransız basketbolcu Iliana Rupert ile 2 yıllık sözleşme
24 yaşındaki basketbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Son olarak Çimsa ÇBK Mersin forması giyen Fransız basketbolcu, geçen sene Avrupa Ligi'nin en iyi 5'ine seçilmişti.
Fransa Milli Takımı forması da giyen 1,94 metre boyundaki Iliana Rupert, takımıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda bronz, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ise gümüş madalya kazandı.
Beş kez All-Star seçilen Jonquel Jones kadroya katıldı
31 yaşındaki tecrübeli basketbolcuyla 2026 yılının ocak ayına kadar sözleşme imzalandı.
Son olarak New York Liberty'de oynayan 1,98 metre boyundaki Jones, aynı zamanda Bosna Hersek Milli Takımı forması da giyiyor.
Amerikan Ulusal Kadın Basketbol Ligi'nde (WNBA) 2021 yılında en değerli oyuncu (MVP) seçilen Jones, 2024'te ise New York Liberty ile WNBA şampiyonluğu yaşadı.
Beş kez All-Star seçilen Jones'un bir de Avrupa Ligi şampiyonluğu bulunuyor.
2 oyuncuyla kısa dönemli anlaşma
Son olarak WNBA'de Las Vegas Aces forması giyen 1,90 metre boyundaki pivot Megan Gustafson ile kısa dönemli anlaşmaya varıldı. Gustafson, daha önce Avrupa'da Yunanistan'ın Olympiakos ve İngiltere'nin London Lions takımlarında oynadı.
Olympiakos'la Yunanistan şampiyonluğu, London Lions'la da Avrupa Kupası zaferi kazanan Megan Gustafson, 2024 Paris Olimpiyatları'nda İspanya Milli Takımı'yla mücadele etti.
Ayrıca 29 yaşındaki basketbolcu Monique Billings ile de kısa dönemli anlaşmaya varıldı.
Son olarak Golden State Valkyries forması giyen 1,93 metre boyundaki basketbolcu, WNBA'de 1500 sayı ve 1000 ribaunt barajını aşmayı başaran oyuncular arasında yer almıştı.
Kulüpten yapılan açıklamada ayrıca, A Milli Basketbol Takımı forması giyen oyuncular Tilbe Şenyürek ve Olcay Çakır Turgut'la da birer yıllık yeni sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Emma Meesseman'la yeni sözleşme imzalandı
32 yaşındaki basketbolcuyla 1 yıllık yeni anlaşma yapıldı.
2022 yılından bu yana Fenerbahçe Opet forması giyen Emma Meesseman, sarı-lacivertli kulüpte 2 kez Avrupa Ligi, 2 kez Avrupa Süper Kupası, 3 kez ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 1 kez Kadınlar Türkiye Kupası, 2 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Belçikalı basketbolcu, bu yaz gerçekleştirilen 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda, milli takımıyla şampiyonluk yaşarken, organizasyonun da en değerli oyuncusu (MVP) seçilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.