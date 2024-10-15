Fenerbahçe Opet, Avrupa Ligi'nde yarın Casademont Zaragoza'yı ağırlayacak
Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında C Grubu'nda yarın İspanya'nın Casademont Zaragoza takımını konuk edecek.
İstanbul
Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.
Kadın basketbolunun Avrupa'da kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda son 2 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Opet, yeni sezona da deplasmanda Fransa'nın Villeneuve d'Ascq LM takımını 81-52 yenerek başladı.
Casademont Zaragoza ise Polonya temsilcisi KGHM BC Polkowice'yi mağlup etmeyi başarmıştı.
Organizasyonda gruplarını ilk 3 sırada tamamlayan ekipler, ikinci tura yükselecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.