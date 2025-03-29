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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde haftayı kayıpsız geçti

THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftasını kayıpsız geçen Fenerbahçe Beko liderliğe yükselirken, Anadolu Efes de 2 maçını kazanarak 6. sıraya çıktı.

Bozhan Memiş  | 29.03.2025 - Güncelleme : 29.03.2025
Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde haftayı kayıpsız geçti

İstanbul

Fenerbahçe Beko, taraftarı önünde Paris Basketbol'u Hayes-Davis'in son saniye üçlüğüyle 101-100 mağlup ederken, Baskonia'yı da 82-77'lik skorla geçmeyi başardı.

Olympiakos'un kaybettiği haftada liderlik koltuğuna oturan Fenerbahçe Beko, kalan maçlarında iç sahada Barcelona ve deplasmanda Bayern Münih'le karşılaşacak.

Fenerbahçe Beko ev sahibi avantajını aldı

22 galibiyetle zirvede yer alan Fenerbahçe Beko, ligi ilk 4 sırada tamamlamayı garantilerken, play-off turunda da ev sahibi avantajını elde etti.

Sarı-lacivertliler kalan 2 maçını kazanırsa liderliği, 1 maç kazanırsa ilk 2 sırayı garantileyecek.

Sarunas Jasikevicius'un ekibi, Barcelona ve Bayern Münih'e mağlup olursa, Olympiakos, Panathinaikos AKTOR ve Monaco'nun alacağı sonuçlara göre üçüncü sıraya gerileyebilir.

Ligde 33. haftada Monaco, Panathinaikos AKTOR'u konuk edecek. İki ekipten birisinin bu maçın ardından ilk 3 sıra şansı kalmayacak.

Anadolu Efes ilk 10 sırayı garantiledi

Çift maç haftasına 92-76'lık Baskonia galibiyetiyle başlayan Anadolu Efes, İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı da Letonya'da 90-88 yendi.

Galibiyet sayısını 18'e yükselten lacivert-beyazlılar, play-in oynamayı garantilerken, kalan 2 maçta alacağı sonuçlara göre play-off'a kalabilir.

Ligin 33. haftasında 18 galibiyeti bulunan Kızılyıldız ile deplasmanda karşılaşacak Anadolu Efes, kendisiyle aynı puana sahip rakibini yenmesi durumunda sıralamada Sırp ekibine üstünlük kuracak. Lacivert-beyazlılar, ligin ilk yarısında da Kızılyıldız'ı 89-67 mağlup etmişti.

18 galibiyeti bulunan ekiplerden Paris Basketbol ve Barcelona'ya karşı ikili averajı kaybeden Anadolu Efes, Real Madrid'e karşı ise iki maçını da kazanmıştı.

Lacivert-beyazlıların ligi 6. sırada tamamlaması için kalan 2 maçını galibiyetle tamamlayıp, Paris Basketbol ve Barcelona'nın birer maçtan yenilgiyle ayrılması gerekiyor.

Paris Basketbol ilk maçında 18 galibiyeti bulunan Real Madrid'le deplasmanda, son hafta mücadelesinde ise son sıradaki ALBA Berlin'le evinde oynayacak.

Barcelona ise ilk maçında Fenerbahçe Beko'yla deplasmanda karşılaşacak. İspanyol ekibi ligin son haftasında Virtus Segafredo Bologna'yı konuk edecek.

Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos AKTOR mağlup

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a sahasında 101-98 mağlup oldu.

Ligde 20 galibiyeti bulunan Yunanistan temsilcisi, lider Fenerbahçe Beko ve ikinci Olympiakos'un 2 galibiyet gerisinde kaldı.

Geçen hafta sakatlanan milli basketbolcu Cedi Osman ile sakatlığı bulunan Ömer Faruk Yurtseven takıma geri döndü.

Cedi Osman 23 dakika 27 saniye oyunda kalırken 10 sayı kaydetti. 3 dakika 2 saniye forma giyen Ömer Faruk Yurtseven ise sayı bulamadı.

Haftanın MVP'si TJ Shorts

THY Avrupa Ligi'nde 32. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Paris Basketbol'un oyun kurucusu TJ Shorts oldu.

Paris Basketbol'un Kuzey Makedonyalı oyuncusu, Panathinaikos AKTOR karşısında 20 sayı, 9 ribaunt ve 36 verimlilik puanına ulaşarak MVP olmayı başardı.

Sonuçlar ve puan durumu

THY Avrupa Ligi'nde 31 ve 32. haftada alınan sonuçlar şöyle:

31. hafta:

Fenerbahçe Beko-Paris Basketbol (Fransa): 101-100

Monaco (Fransa)-Zalgiris (Litvanya): 96-86

Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 101-102

Real Madrid (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 96-89

Partizan (Sırbistan)-Alba Berlin (Almanya): 85-71

LDLC ASVEL (Fransa)-Olympiakos (Yunanistan): 81-70

Anadolu Efes-Baskonia (İspanya): 92-76

Kızılyıldız (Sırbistan)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 88-52

Maccabi Playtika (İsrail)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan): 92-99

32. hafta:

LDLC ASVEL (Fransa)-Zalgiris (Litvanya): 88-79

Olympiakos (Yunanistan)-Monaco (Fransa): 77-80

Bayern Münih (Almanya)-Partizan (Sırbistan): 89-74

EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Barcelona (İspanya): 88-98

Anadolu Efes-Maccabi Playtika (İsrail): 90-88

Fenerbahçe Beko-Baskonia (İspanya): 82-77

Kızılyıldız (Sırbistan)-Real Madrid (İspanya): 72-78

ALBA Berlin (Almanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya): 64-108

Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)-Paris Basketbol (Fransa): 98-101

Puan durumu

Normal sezonun 32. haftasında oluşan puan durumu şu şekilde:


TAKIM

O

G

M

A

Y

AV

1

Fenerbahçe Beko

32

22

10

2665

2600

65

2

Olympiakos

32

22

10

2742

2585

157

3

Panathinaikos AKTOR

32

20

12

2806

2671

135

4

Monaco

32

20

12

2754

2635

119

5

Bayern Münih

32

19

13

2798

2802

-4

6

Anadolu Efes

32

18

14

2766

2623

143

7

Barcelona

32

18

14

2792

2675

117

8

Real Madrid

32

18

14

2674

2604

70

9

Kızılyıldız

32

18

14

2592

2530

62

10

Paris Basketbol

32

18

14

2764

2742

22

11

Partizan

32

16

16

2625

2563

62

12

EA7 Emporio Armani Milan

32

16

16

2715

2755

-40

13

Zalgiris

32

14

18

2479

2516

-37

14

Baskonia

32

13

19

2595

2644

-49

15

LDLC ASVEL

32

13

19

2587

2703

-116

16

Maccabi Playtika

32

10

22

2735

2863

-128

17

Virtus Segafredo Bologna

32

8

24

2506

2673

-167

18

ALBA Berlin

32

5

27

2491

2902

-411


- Program

Ligde 33. haftanın maç programı şöyle:

2 Nisan Çarşamba:

20.45 Fenerbahçe Beko-Barcelona (Ülker Spor ve Etkinlik)

3 Nisan Perşembe:

20.00 Zalgiris-Partizan (Zalgirio Arena)

20.00 Monaco-Panathinaikos AKTOR (Gaston Medecin)

21.30 Maccabi Playtika-Bayern Münih (Aleksandar Nikolic)

22.00 Real Madrid-Paris Basketbol (Movistar Arena)

4 Nisan Cuma:

21.00 Kızılyıldız-Anadolu Efes (Belgrad Arena)

21.00 ALBA Berlin-Olympiakos (Uber Arena)

21.30 Virtus Segafredo Bologna-EA7 Emporio Armani Milan (Virtus Segafredo Arena)

21.30 Baskonia-LDLC ASVEL (Buesa Arena)

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