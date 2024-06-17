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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Nate Sestina ve Nick Calathes ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Nate Sestina ve Yunan oyun kurucu Nick Calathes ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yunus Kaymaz  | 17.06.2024 - Güncelleme : 17.06.2024
Fenerbahçe Beko, Nate Sestina ve Nick Calathes ile yollarını ayırdı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Nate Sestina'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Calathes için ise  "Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 ve 2023-2024 sezonu kadrolarında yer alan ve bu süreçte elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Nick Calathes ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Calathes'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Calathes, Fenerbahçe Beko'da birer kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Deneyimli basketbolcunun THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa ekibi Monaco ile anlaşması bekleniyor.

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