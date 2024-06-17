Fenerbahçe Beko, Nate Sestina ve Nick Calathes ile yollarını ayırdı

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Nate Sestina'ya teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." denildi.
Calathes için ise "Fenerbahçe Beko'nun 2022-2023 ve 2023-2024 sezonu kadrolarında yer alan ve bu süreçte elde edilen başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Nick Calathes ile yollarımız ayrılmıştır. Fenerbahçe ailesine verdiği katkılardan dolayı Calathes'e teşekkür eder, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Calathes, Fenerbahçe Beko'da birer kez Türkiye Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.
Deneyimli basketbolcunun THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fransa ekibi Monaco ile anlaşması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.