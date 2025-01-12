Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Beşiktaş Fibabanka'yı mağlup etti

İstanbul
Bu sonuçla sarı-lacivertliler, arka arkaya 9'uncu, toplamda ise 13'üncü galibiyetini aldı. Derbide kaybeden Beşiktaş ise 5. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.
Derbi maça takımlar karşılıklı basketlerle başlarken Fenerbahçe Beko, 2. dakikayı 7-5 önde geçti. Pota altından Berk İbrahim Uğurlu ile sayılar bulan Beşiktaş Fibabanka, eşitliği yakaladı ve 5. dakika 9-9 beraberlikle geçildi. Sarı-lacivertli ekip, periyodun ortalarında hücumda ritmini kaybetse de Hayes-Davis ve all ile peş peşe basketler bularak 8. dakikayı 18-15 üstün bitirdi. Bu çeyreğin son anlarında Mathews ve Martin ile üç sayı çizgisinin gerisinden isabetler bulan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 23-21 önde tamamladı.
İkinci çeyreğe boyalı alandan Sleva ve Allman'ın basketleriyle başlayan Beşiktaş, 13. dakikayı 31-29 üstün geçti. Kenardan oyuna dahil olan Hayes-Davis ve Melih Mahmutoğlu'nun dış atış isabetleriyle Fenerbahçe, 15. dakikayı 37-32 önde kapattı. Oyunun iki yönünde ritmini bulan sarı-lacivertli takım, 18. dakika biterken farkı 13 sayıya kadar çıkardı: 49-36. Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka karşısında derbi maçta devreye 53-41 üstün girdi.
İkinci yarı tempolu başladı. Boyalı alanı kullanarak üst üste basketler bulan Beşiktaş Fibabanka, 27. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 58-56. Üç sayı çizgisinin gerisinden Hayes-Davis ve Mays'in kaydettiği basketlerle üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe Beko, final periyoduna 66-65 önde gitti.
Son çeyreğe Yiğit Arslan'ın arka arkaya bulduğu üçlüklerle giren Beşiktaş, 33. dakikada öne geçti: 70-71. Boyalı alanda Hall ve Colson ile kritik basketler bulan Fenerbahçe Beko, arka arkaya top kayıpları yapan rakibi karşısında 37. dakikada farkı 10 sayıya (83-73) çıkardı. Kalan sürede farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertliler, maçı da 90-79 kazandı.
Öte yandan Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Errick McCollum, karşılaşmayı tribünden takip etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.