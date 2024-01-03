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Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Maccabi Playtika maçının zor geçeceğini düşünüyor

THY Avrupa Ligi 19. hafta mücadelesinde Maccabi Playtika ekibini Litvanya'da konuk edecek Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, rakibin önemli isimleri Lorenzo Brown ve Wade Baldwin için işleri zorlaştırmaları gerektiğini belirtti.

Bozhan Memiş  | 03.01.2024 - Güncelleme : 03.01.2024
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, Maccabi Playtika maçının zor geçeceğini düşünüyor

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada müsabakayla ilgili görüşlerine yer verilen Litvanyalı çalıştırıcı, Maccabi Playtika'nın fiziksel özelliklerini iyi kullanan bir takım olduğunu vurgulayarak "Bizi çok zorlu bir maç bekliyoruz. Rakibimiz savunma ribaundları ve hızlı hücumlarda Avrupa Ligi'nin en iyi istatistiklerine sahip olan ekiplerinden birisi. Bu yüzden her iki alana da büyük önem vermeli ve Lorenzo Brown ile Wade Baldwin için işleri mümkün olduğunca zorlaştırmalıyız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'nun önemli isimlerinden Scottie Wilbekin de zor bir karşılaşma olacağına dikkati çekerek, "Çift maç haftasındayız. Umarım orada bizi destekleyecek taraftarların olmasının avantajını kullanır ve evimize galibiyetle döneriz." açıklamasını yaptı.

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