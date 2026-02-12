Dolar
Spor, Basketbol

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde yarın Panathinaikos'a konuk olacak

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 28. haftasında yarın Yunanistan'ın Panathinaikos AKTOR takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Ceren Aydınonat  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
İstanbul

Telekom Center'da oynanacak mücadele, TSİ 22.15'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nin lideri Fenerbahçe Beko, geride kalan haftalarda oynadığı 26 karşılaşmada 19 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Ligdeki son 6 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki sarı-lacivertliler, serisini sürdürmeyi hedefliyor.

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos AKTOR ise 16 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Yunanistan temsilcisi, ligde oynadığı son mücadelede deplasmanda Sırbistan'ın Partizan takımına 78-62 mağlup oldu.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı, Yunan ekibi 81-77 kazanmıştı.

