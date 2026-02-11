Dolar
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Rockets'ı Alperen Şengün ve Kevin Durant galibiyete taşıdı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, sahasında Los Angeles Clippers'ı 102-95 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
NBA'de Rockets'ı Alperen Şengün ve Kevin Durant galibiyete taşıdı

Londra

Toyota Center'da oynanan maçta Kevin Durant 26 sayı, 6 ribaunt, Alperen Şengün 22 sayı, 7 ribaunt, 5 asistle takımlarını galibiyete taşıdı. Amen Thompson ve Reed Sheppard 16'şar sayı, Jabari Smith Jr. 13 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 24, John Collins 17 sayıyla takımın çift hanelere ulaşan iki ismi oldu.

Wembanyama'dan ilk yarıda 37 sayı

San Antonio Spurs, eksik kadrolu Los Angeles Lakers'ı 136-108 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Spurs'te 37'sini ilk yarıda attığı toplam 40 sayıyla Victor Wembanyama, takımına liderlik etti. 12 ribaunt alan Fransız yıldız, 21. yüzyılda bir maçın ilk yarısındaki en skorer Spurs oyuncusu oldu.

Carter Bryant 16, Dylan Harper 15 sayı, Harrison Barnes 11 sayıyla maçı tamamladı.

Luka Doncic, LeBron James, Austin Reaves, Marcus Smart ve Deandre Ayton'dan yoksun Lakers'ta ise Luke Kennard ve Drew Timme 14'er sayı, Bronny James 12 sayı, 6 asist kaydetti.

