Spor, Basketbol

Alperen Şengün, 2. kez All-Star'a seçildiği için gururlu

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets forması giyen ve üst üste ikinci kez All-Star kadrosuna seçilen Alperen Şengün, ailesini ve ülkesini gururlandırmaya devam edeceğini söyledi.

Yunus Kaymaz  | 11.02.2026 - Güncelleme : 11.02.2026
Alperen Şengün, 2. kez All-Star'a seçildiği için gururlu

Londra

NBA'de Los Angeles Clippers ile oynadıkları maç sonrasında konuşan 23 yaşındaki milli oyuncu, üst üste All-Star seçilmesinin kendisi için ne ifade ettiği sorusu üzerine, "Çok şey ifade ediyor. Ailem için, ülkem için, buraya gelip bizi izleyenler için, Türkiye'de sabah 4'te kalkıp bizi izleyenler için çok şey ifade ediyor. Bunu görmek inanılmaz. Gerçekten minnettarım. Ben de ailemi ve ülkemi gururlandırmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Alperen, Los Angeles Clippers'ı 102-95 mağlup ettikleri maçta 22 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi.

