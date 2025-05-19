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Spor, Basketbol

Esenler Erokspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi play-off finali üçüncü maçında deplasmanda MKE Ankaragücü İkon Menkul'ü 97-82 yenen Esenler Erokspor, seriyi 3-0 kazanarak Süper Lig'e yükselen ikinci takım oldu.

Muhammed Boztepe  | 19.05.2025 - Güncelleme : 19.05.2025
Esenler Erokspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Ankara

Müsabakanın sona ermesinin ardından Esenler Eroksporlu basketbolcular büyük sevinç yaşadı. İstanbul temsilcisi, düzenlenen törenle kupa ve madalyalarını protokol üyelerinden aldı.

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Normal sezonu ilk sırada bitirerek şampiyon olan Trabzonspor da Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ne adını yazdırmıştı.

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