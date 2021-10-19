Dolar
9.32
Euro
10.86
Altın
1,777.44
ETH/USDT
3,730.20
BTC/USDT
60,918.00
BIST 100
1,430.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Koronavirüs

Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın 2 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

Darüşşafaka'nın yarın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde, 24 Ekim Pazar günü ise ING Basketbol Süper Ligi'nde yapacağı müsabakalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Emre Doğan   | 19.10.2021
Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın 2 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

İstanbul

Darüşşafaka'dan yapılan açıklamada, yeşil-siyahlıların yarın Volkswagen Arena'da İsrail ekibi Hapoel U-NET ve 24 Ekim Pazar günü Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda Büyükçekmece Basketbol'la oynayacağı maçların, takım ile teknik kadrodaki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendiği belirtildi.

Açıklamada, Hapoel U-NET karşılaşması için bilet alan taraftarların haklarının müsabakanın oynanacağı tarihte geçerli olacağı aktarıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 726 bin 267’ye çıktı
Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın 2 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi
Avustralya Açık'a aşı yaptırmayan tenisçiler katılamayacak
AB'de en fazla aşı karşıtı vatandaşların bulunduğu Bulgaristan ve Romanya'da vaka sayıları endişe veriyor
41 gün yoğun bakımda kalan aşı karşıtından aşı çağrısı

Benzer haberler

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 726 bin 267’ye çıktı

ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 726 bin 267’ye çıktı

Kenya'da Kovid-19 salgınında nesli tükenmekte olan orman filinin sayısı arttı

Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın 2 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

OECD'den demografik değişim nedeniyle '2060 yılı' uyarısı

OECD'den demografik değişim nedeniyle '2060 yılı' uyarısı
İngiltere Başbakanı Johnson: İklim değişikliği Kovid-19'dan daha tehlikeli

İngiltere Başbakanı Johnson: İklim değişikliği Kovid-19'dan daha tehlikeli

Hindistan'da aşı sertifikalarındaki Başbakan Modi'nin fotoğrafı tartışma yarattı

Hindistan'da aşı sertifikalarındaki Başbakan Modi'nin fotoğrafı tartışma yarattı