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Spor, Basketbol

ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonun finalinde yarın Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la mücadele edecek.

Muhammed Boztepe  | 12.04.2025 - Güncelleme : 12.04.2025
ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa'nın en büyüğü olmak için sahaya çıkıyor

Zaragoza

Çimsa ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final'in şampiyonluk mücadelesinde yarın Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la karşılaşacak.

İspanya'nın Zaragoza kentindeki Principe Felipe Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Tarihlerinde ikinci kez finalde mücadele edecek Çimsa ÇBK Mersin, Çekya temsilcisini geçip, son 2 yıldır kazanmaya yaklaştığı kupayı bu sezon almak istiyor.

Başantrenör Ahmet Kandemir'in çalıştırdığı Mersin temsilcisi, 2023'te Fenerbahçe'ye finalde yenilirken, geçen sezon ise Avrupa dördüncüsü olmuştu.

Başantrenör Kandemir, şampiyonluğu getirecek formülü açıkladı

Ahmet Kandemir, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun finalinde Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ile yarın yapacakları mücadele öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yarı finalde eşleştikleri İspanya'nın Valencia takımı karşısında mücadeleye kötü başladıklarını belirten Kandemir, yaptıkları oyuncu ve savunma değişiklikleriyle maça dengeyi getirdiklerini söyledi.

Üçüncü periyottan itibaren oyunun hakimiyetini ele geçirdiklerini vurgulayan Kandemir, "Bundan önceki maçlarda yaptığımız gibi belli skor farkını alıp, son periyotta tempoyu düşürdük. 11 sayıya çıkardığımızda biraz acele atışlar yaptık. Rakip oyuna girdi. Sonuç olarak yarı final maçı. Kimse kimseyi çok rahat yenemiyor. Son topa kaldı. Sonuç olarak skor berabereyken son topu atıp, diğer son topu da iyi savunduk ve maçı kazandık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Özel bir başarı elde ettiklerini düşünüyorum." diye konuştu.

"İnşallah kupayı kazanırız"

Ahmet Kandemir, organizasyonun finalinde Çekya ekibi ZVVZ USK Prag'la karşılaşacaklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"ZVVZ USK Prag, çok iyi bir takım. Fenerbahçe karşılaşmasında ribauntta çok ciddi bir ezici üstünlük kurdular. Son gün artık final maçı. Sezon başında kulübün koyduğu hedefler vardı. Bunlardan birisi de Avrupa Ligi'nde final oynamaktı. Şu an buradayız. İnşallah kupayı da kazanırız. Rakibin kısa pozisyonunda bazı eksiklikleri var. 3, 4 ve 5 numaraları da çok efektif ve çok saldırgan ribauntçular. Fenerbahçe maçında acayip bir ribaunt farkı yaptılar. Kim kendi oyununu sahaya yansıtırsa onun kazanacağını düşünüyorum, final maçının anahtarı o olacak."

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde Türkiye'yi temsil edeceklerini aktaran Kandemir, "Buraya gelirken Fenerbahçe Opet'le beraber iki Türk takımının final oynamasını çok istiyordum. Daha önce de söyledim, kim kazanırsa kazansın Avrupa Ligi kupası Türkiye'ye gelecekti. Türk olması açısından önemli ve değerliydi. Fenerbahçe'nin kaybetmesine üzüldük." ifadelerini kullandı.

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